Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
Diyanet tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı için tercihler bugün sona eriyor. Adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabildi. Peki, Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 yılında gerçekleştirilen 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylardan başarılı olanlar için 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında tercih alındı. Şimdi ise sıra tercih sonuçlarında. Peki, Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
DİYANET TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet'in takvimine göre, 31 Ocak - 07 Şubat tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları 11 Şubat'ta açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 11 Şubat Cuma günü Diyanet'in sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.
Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecek.
Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklar.
Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklar.
DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.
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