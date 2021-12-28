GSB 1575 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. GSB 1575 personel alımnda 2022 KPSS puanları dikkate alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. İşte, GSB 1575 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreci ile ilgili açıklamada bulunarak "Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." şeklinde konuştu.