VE BELLİ OLDU! 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1-12 Kasım tairhleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları erişime açıldı. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için uygulanan mülakatlara katılan adaylar, heyecan içinde sonuçları takip ediyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamada sonuçların basvuru.gsb.gov.tr adresinden açıklandığı ifade edildi. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecek.