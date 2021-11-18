1.749 kişi alınacak! AFAD personel alımı başvuru ekranı! AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?
AFAD personel alımı başvuru ekranı! AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? AFAD tarafından 1.749 personel alımı yapılacağı duyuruldu ve kuruma başvurular 18 Kasım itibariyle başladı. En az lise mezunu kişiler başvuru işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Yayımlanan ilana göre; 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplamda 1.749 personel alınacak. Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak.
AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? AFAD bünyesine 1.749 personel alımı yapılacak. Kurumdan yapılan açıklamada, 1110 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular AFAD'ın kendi sitesi olan afad.gov.tr adresinden başladı. 18 Kasım'da başlayan başvurular 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2.1.1.14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.1.2.Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2.1.3.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.5.ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.1.6.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.1.7.Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
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- 1.749 kişi alınacak! AFAD personel alımı başvuru ekranı! AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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