94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama! 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

94. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem Özel Güvenlik sınavı 17 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. EGM tarafından sınava ilişkin soru ve cevapların erişime açılmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, 94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

94. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim'de gerçekleştirilen 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...