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94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama! 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama! 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

94. ÖGG sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. EGM tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında 94. Dönem sınavı gerçekleştirildi. Söz konusu sınava ilişkin soru ve cevaplar erişime açıldıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

94. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem Özel Güvenlik sınavı 17 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. EGM tarafından sınava ilişkin soru ve cevapların erişime açılmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, 94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

94. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim'de gerçekleştirilen 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

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