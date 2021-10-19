27. Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM polis öğrenci alımlarında 27. Dönem sürecinin sonuna gelindi. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan sözlü mülakatlar sonrası gözler sonuçlara çevrilmişti. Mülakatlara katılan adayların sonuçlar için araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mülakat değerlendirme işlemlerinin devam ettiği sonuçların bu ay içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.