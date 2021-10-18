GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı içerisinde boş kontenjanlara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 15 Eylül'de kura çekimi gerçekleştirildi. Aradan geçen bir ayın ardından mülakatlar için heyecan daha da arttı. Peki, GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakatl ne zaman? İşte cevaplar...

2021 GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için sözlü mülakatların yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. GSB tarafından sınav tarihi hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.