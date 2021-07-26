Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Yüz binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik için 17 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirildi. Bu sınavın sonuçları 8 Temmuz'da açıklandı. Sınav sonuçlarına itirazlar ise 12-16 Temmuz tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra itiraz sonuçlarında. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV İTİRAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav itirazlarının sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'in takvimine göre, sözlü sınava itiraz sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.