PTT 55 bin personel alımı ne zaman, olacak mı? PTT personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) görev almak isteyen vatandaşlar, yeni personel alımları yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. İddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

PTT tarafından henüz personel alımı ilanı yayımlanmadı. 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de, söz konusu alımlar ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT bünyesine yapılacak yeni personel alımları için ilan yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.