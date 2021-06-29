POMEM polis alımı için kritik tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. dönem POMEM alımları milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar sonrası başvurular başlayacak. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İşte, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.