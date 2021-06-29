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POMEM polis alımı için kritik tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yeni polis alımları için gelecek son dakika duyuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Yeni dönem için alımlara katılım sağlayacak adaylar 28. dönem POMEM duyurusunu bekliyor. İşte, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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POMEM polis alımı için kritik tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. dönem POMEM alımları milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar sonrası başvurular başlayacak. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İşte, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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