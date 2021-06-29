İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı?

OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2.083 işçi alımı yapılıyor. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura sonuçlarını merak eden adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

2.083 işçi alımı için kura çekimi 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.

OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri: