İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı?
OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR aracılığıyla başvurusu alınan OGM işçi alımı için kura çekimi başladı. Mevsimlik işçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Söz konusu kura sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2.083 işçi alımı yapılıyor. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura sonuçlarını merak eden adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, İŞKUR OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 OGM mevsimlik işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
2.083 işçi alımı için kura çekimi 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.
OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri:
1- ADANA OBM: https://adanaobm.ogm.gov.tr
2- AMASYA OBM: https://amasyaobm.ogm.gov.tr
3- ANKARA OBM: https://ankaraobm.ogm.gov.tr
4- ANTALYA OBM: https://antalyaobm.ogm.gov.tr
5- ARTVİN OBM: https://artvinobm.ogm.gov.tr
6- BALIKESİR OBM: https://balikesirobm.ogm.gov.tr
7- BOLU OBM: https://boluobm.ogm.gov.tr
8- BURSA OBM: https://bursaobm.ogm.gov.tr
9- ÇANAKKALE OBM: https://canakkaleobm.ogm.gov.tr
10- DENİZLİ OBM: https://denizliobm.ogm.gov.tr
11- ELAZIĞ OBM: https://elazigobm.ogm.gov.tr
12- ERZURUM OBM: https://erzurumobm.ogm.gov.tr
13- ESKİŞEHİR OBM: https://eskisehirobm.ogm.gov.tr
14- GİRESUN OBM: https://giresunobm.ogm.gov.tr
15- ISPARTA OBM: https://ispartaobm.ogm.gov.tr
16- İSTANBUL OBM: https://istanbulobm.ogm.gov.tr
17- İZMİR OBM: https://izmirobm.ogm.gov.tr
18- KAHRAMANMARAŞ OBM: https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr
19- KASTAMONU OBM: https://kastamonuobm.ogm.gov.tr
20- KAYSERİ OBM: https://kayseriobm.ogm.gov.tr
21- KONYA OBM: https://konyaobm.ogm.gov.tr
22- KÜTAHYA OBM: https://kutahyaobm.ogm.gov.tr
23- MERSİN OBM: https://mersinobm.ogm.gov.tr
24- MUĞLA OBM: https://muglaobm.ogm.gov.tr
25- SAKARYA OBM: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr
26- ŞANLIURFA: https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr
27- TRABZON OBM: https://trabzonobm.ogm.gov.tr
28- ZONGULDAK OBM: https://zonguldakobm.ogm.gov.tr
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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