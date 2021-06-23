Öğretmen il içi tayin 2021 takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar hangi tarihte?
Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuurları için geri sayım başladı. 2021 yılına ilişkin il içi tayin başvurusu yapmak isteyen öğretmenler, başvuru sürecine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB tarafından başvuru şartları, başvuru tarihi ve atama tarihi duyuruldu. İl içi yer değiştirme süreciyle ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar hangi tarihte? İşte öğretmen il içi tayin 2021 takvimi...
Öğretmen il içi tayin 2021 takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi yayımlandı. Başvuru yapacak olan öğretmenler, heyecan içinde başvuru sürecini beklemeye başladı. Peki, MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar hangi tarihte? İşte öğretmen il içi tayin 2021 takvimi...
İL İÇİ TAYİN 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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- Öğretmen il içi tayin 2021 takvimi: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Atamalar hangi tarihte?
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