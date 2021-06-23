İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Başvuru sonuçlarını göe sınav aşamasına katılacak adaylar heyecan içinde kura tarihini bekliyor. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

OGM 2021 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

2.083 işçi alımı için kura çekimi 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.

OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri: