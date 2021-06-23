İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2.083 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. 14-18 Haziran'da başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 mevsimlik işçi alımı için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Başvuru sonuçlarını göe sınav aşamasına katılacak adaylar heyecan içinde kura tarihini bekliyor. Peki, İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
OGM 2021 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
2.083 işçi alımı için kura çekimi 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.
OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri:
1- ADANA OBM: https://adanaobm.ogm.gov.tr
2- AMASYA OBM: https://amasyaobm.ogm.gov.tr
3- ANKARA OBM: https://ankaraobm.ogm.gov.tr
4- ANTALYA OBM: https://antalyaobm.ogm.gov.tr
5- ARTVİN OBM: https://artvinobm.ogm.gov.tr
6- BALIKESİR OBM: https://balikesirobm.ogm.gov.tr
7- BOLU OBM: https://boluobm.ogm.gov.tr
8- BURSA OBM: https://bursaobm.ogm.gov.tr
9- ÇANAKKALE OBM: https://canakkaleobm.ogm.gov.tr
10- DENİZLİ OBM: https://denizliobm.ogm.gov.tr
11- ELAZIĞ OBM: https://elazigobm.ogm.gov.tr
12- ERZURUM OBM: https://erzurumobm.ogm.gov.tr
13- ESKİŞEHİR OBM: https://eskisehirobm.ogm.gov.tr
14- GİRESUN OBM: https://giresunobm.ogm.gov.tr
15- ISPARTA OBM: https://ispartaobm.ogm.gov.tr
16- İSTANBUL OBM: https://istanbulobm.ogm.gov.tr
17- İZMİR OBM: https://izmirobm.ogm.gov.tr
18- KAHRAMANMARAŞ OBM: https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr
19- KASTAMONU OBM: https://kastamonuobm.ogm.gov.tr
20- KAYSERİ OBM: https://kayseriobm.ogm.gov.tr
21- KONYA OBM: https://konyaobm.ogm.gov.tr
22- KÜTAHYA OBM: https://kutahyaobm.ogm.gov.tr
23- MERSİN OBM: https://mersinobm.ogm.gov.tr
24- MUĞLA OBM: https://muglaobm.ogm.gov.tr
25- SAKARYA OBM: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr
26- ŞANLIURFA: https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr
27- TRABZON OBM: https://trabzonobm.ogm.gov.tr
28- ZONGULDAK OBM: https://zonguldakobm.ogm.gov.tr
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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