Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr...
ÖGG sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Özel Güvenlik olarak görev almak isteyen vatandaşlar 17 Nisan'da sınava katıldılar. EGM tarafından sonuçlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 91. Dönem Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? egm.gov.tr ile 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
91. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 10-12 Mayıs 2021 olarak belirlendi. İtiraz sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI
91. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
91. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
67. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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- Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr...
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