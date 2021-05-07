Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr...

91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 91. Dönem Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? egm.gov.tr ile 91. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

91. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 10-12 Mayıs 2021 olarak belirlendi. İtiraz sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

91. ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...