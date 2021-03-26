Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurusu onaylanan kişiler uygulamalı ve sözlü sınava katılacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuruları sona erdi. Şimdi gözler ise sonuçların açıklanacağı tarihte. Adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı 11.484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Kazanan vatandaşlar sırada sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın ise henüz tarihi belirlenmedi.
SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.