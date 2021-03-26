Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuruları sona erdi. Şimdi gözler ise sonuçların açıklanacağı tarihte. Adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 11.484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.