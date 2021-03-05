Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'da Nergis karakteriyle gönüllerde taht kuran Büşra Develi, özel hayatıyla da bütün ilgiyi üzerine topluyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen Büşra Develi hakkında en çok merak edilen ise boyu oldu. Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun sevenleri 'Büşra Develi boyu' şeklinde araştırmalara başladı. İşte Büşra Develi'nin boyu...