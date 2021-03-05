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Haberler Galeri Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'da Nergis karakteriyle gönüllerde taht kuran Büşra Develi, özel hayatıyla da bütün ilgiyi üzerine topluyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen Büşra Develi hakkında en çok merak edilen ise boyu oldu. Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun sevenleri 'Büşra Develi boyu' şeklinde araştırmalara başladı. İşte Büşra Develi'nin boyu...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 16:17
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Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!
Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. İşte başta Büşra Develi olmak üzere ünlülerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!
Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

SİNEM KOBAL - 171 CM

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Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!
Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

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Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!
Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!
Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı!

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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