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Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı
Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük beğeni alan Ebru Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 12:43Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 12:43