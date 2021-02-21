Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük beğeni alan Ebru Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in estetiksiz hali...