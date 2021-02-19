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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali

Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Büşra Develi kaç yaşında? Büşra Develi nereli? Büşra Develi evli mi? soruları hayranlarının en çok merak ettiği konulardan. İşte ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:20
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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali

Akıncı dizisinin başarılı oyuncusu Büşra Develi doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Büşra Develi başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali

Neslihan Atagül

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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali
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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali

Gamze Özçelik

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Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali