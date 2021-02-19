Akıncı'nın Nergis'i sosyal medyayı salladı! İşte Büşra Develi'nin makyajsız hali

Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Büşra Develi kaç yaşında? Büşra Develi nereli? Büşra Develi evli mi? soruları hayranlarının en çok merak ettiği konulardan. İşte ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı...