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Haberler Galeri Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

Hercai ATV ekranlarında pazar akşamı da rekor kırmaya devam ediyor. Fenomen dizi Hercai'nin oyuncuları da senaryo kadar dikkat çekti. Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Hercai'nin gerçekleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 17:03
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Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

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Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

NESLİHAN ATAGÜL

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Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

NESLİHAN ATAGÜL VE KARDEŞİ İLKAY ATAGÜL

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Hercai dizisinin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! İşte Hercai'nin gerçekleri

KIVANÇ TATLITUĞ