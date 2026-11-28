Yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen Yavuz Bingöl'ün operasyonu, enfeksiyon değerlerinin düşmemesi nedeniyle ertelenmişti. Sanatçının menajeri Erden Demir, ameliyat için enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtmişti.

Hastanedeki tedavi süreci boyunca Yavuz Bingöl'ün yanından ayrılmayan eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, hastane odasında eşinin elini tuttuğu bir kareyi, "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden" notuyla paylaşmıştı.

OPERASYON 4 HAFTA SONRA

12 gündür hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl, ameliyatı gerçekleşmeden taburcu edildi. Usta sanatçının eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduklarını duyururken ameliyatın 4 hafta sonra yapılacağını açıkladı.

Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra"