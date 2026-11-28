Yavuz Bingöl ameliyat olmadan taburcu oldu
Safra kesesi taşı nedeniyle 12 gündür hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl taburcu edildi. Eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, planlanan ameliyatın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
ENFEKSİYON DEĞERLERİ NEDENİYLE AMELİYATI ERTELENDİ
Yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen Yavuz Bingöl'ün operasyonu, enfeksiyon değerlerinin düşmemesi nedeniyle ertelenmişti. Sanatçının menajeri Erden Demir, ameliyat için enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtmişti.
EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Hastanedeki tedavi süreci boyunca Yavuz Bingöl'ün yanından ayrılmayan eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, hastane odasında eşinin elini tuttuğu bir kareyi, "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden" notuyla paylaşmıştı.
OPERASYON 4 HAFTA SONRA
12 gündür hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl, ameliyatı gerçekleşmeden taburcu edildi. Usta sanatçının eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduklarını duyururken ameliyatın 4 hafta sonra yapılacağını açıkladı.
Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra"