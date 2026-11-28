Efe Önbilgin'in talebi mahkemeden döndü! Deniz Akkaya hakkında karar verildi
Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasındaki vesayet davasında mahkeme, hastane raporu doğrultusunda kararını verdi. Akkaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtilmesi üzerine vesayet talebi reddedildi.
İş insanı Efe Önbilgin, kızı Ayşe'nin annesi Deniz Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu iddia ederek ünlü manken hakkında vesayet davası açmıştı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Akkaya'nın yapılan değerlendirmeler sonucunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE BULUNDU
Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki gerilim bitmek bilmiyor!
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Akkaya, geçtiğimiz yıllarda kızının kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve kızı A.Ö. devlet korumasına alınmıştı. Bunun üzerine Önbilgin, Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu öne sürerek vesayet davası açmıştı. Mahkeme, ünlü mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
TALEP REDDEDİLDİ
Deniz Akkaya'nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapılan tetkiklerinin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı. Dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, alınan rapor doğrultusunda Akkaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, vesayet talebini reddetti.