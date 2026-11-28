Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasındaki vesayet davasında mahkeme, hastane raporu doğrultusunda kararını verdi. Akkaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtilmesi üzerine vesayet talebi reddedildi.

İş insanı Efe Önbilgin, kızı Ayşe'nin annesi Deniz Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu iddia ederek ünlü manken hakkında vesayet davası açmıştı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Akkaya'nın yapılan değerlendirmeler sonucunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Deniz Akkaya'nın hastane raporu davanın seyrini belirledi. AKIL SAĞLIĞI YERİNDE BULUNDU Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki gerilim bitmek bilmiyor! Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Akkaya, geçtiğimiz yıllarda kızının kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve kızı A.Ö. devlet korumasına alınmıştı. Bunun üzerine Önbilgin, Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu öne sürerek vesayet davası açmıştı. Mahkeme, ünlü mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi.