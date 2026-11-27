Son dönemin sevilen sanatçılarından Melike Şahin 'in, aynı adı ve soyadı taşıyan bir müzik öğretmeniyle yaşadığı marka davası sonuçlandı.

Melike Şahin 'isim' davasını kazandı. (Foto: Instagram)

"İYİ NİYETLİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ" SAVUNMASI

Hürriyet'in haberine göre, şarkıcının avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, sanatçının hem nüfus kaydında hem de sahne hayatında "Melike Şahin" adını kullandığı belirtildi.

Dilekçede, "Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.