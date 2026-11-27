Melike Şahin adaşıyla mahkemelik olmuştu! 2 yıl süren davada karar çıktı
Şarkıcı Melike Şahin, kendi adıyla tescilli markasının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle müzik öğretmeni Melike Şahin’e açtığı davayı kazandı.
Son dönemin sevilen sanatçılarından Melike Şahin'in, aynı adı ve soyadı taşıyan bir müzik öğretmeniyle yaşadığı marka davası sonuçlandı.
"İYİ NİYETLİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ" SAVUNMASI
Hürriyet'in haberine göre, şarkıcının avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, sanatçının hem nüfus kaydında hem de sahne hayatında "Melike Şahin" adını kullandığı belirtildi.
Dilekçede, "Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Davalı müzik öğretmeni Melike Şahin ise söz konusu markayı şarkıcı Melike Şahin'den daha önce tescil ettirdiğini belirterek davanın reddini talep etti.
İki yıldır görülen davada kararını açıklayan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti.
Mahkeme, müzik öğretmeni Melike Şahin adına tescilli "Melike Şahin" markasının müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.