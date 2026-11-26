Yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan’dan sevindiren haber geldi. Ünlü rapçi, yoğun bakım sürecini geride bırakarak taburcu olduğunu açıkladı. Sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, iyileşme sürecinin ardından çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Almanya'da yaşayan ünlü rapçi, yoğun bakım sürecini geride bırakarak taburcu olduğunu duyurdu.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Killa Hakan, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var."

Killa Hakan sağlık durumunu açıkladı. (Foto: Instagram)