EŞİ DE KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan sevilen sanatçı Mustafa Keser, daha önce prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirten Keser, "Eşim de kanser tedavisi görüyor, ona bakmak durumundayım" ifadelerini kullanmıştı.