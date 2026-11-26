Kendisi de kanserle mücadele etmişti! Mustafa Keser 48 yıllık eşini kaybetti
48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybeden Mustafa Keser, acı haberle sevenlerini üzdü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nilüfer Keser'in vefatı, sanat dünyasında üzüntü yarattı.
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'in vefatıyla sarsıldı.
ACI HABERİ DUYURDU
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nilüfer Keser'in vefat haberini, eşi Mustafa Keser sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.
CENAZE PROGRAMI
Usta sanatçı Mustafa Keser, eşinin cenaze programını da açıkladı:
"48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim, bugün (26 Kasım 2026) Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hasdal Çamlıvadi Camii'nden kaldırılacaktır."
EŞİ DE KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Öte yandan sevilen sanatçı Mustafa Keser, daha önce prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirten Keser, "Eşim de kanser tedavisi görüyor, ona bakmak durumundayım" ifadelerini kullanmıştı.