Arzum Onan, Orkan Özkan'ın Los Angeles teklifini kabul etmedi
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini Mayıs 2023'te noktalayan Arzum Onan'ın, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Orkan Özkan ile ayrıldığı iddia edildi.
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023 yılında noktalayan Arzum Onan, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.
SONUNDA PES ETTİLER
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, 2024 yılında başlayan ilişkilerini İstanbul ile Los Angeles arasında sürdüren çift, gelecek planları konusunda ortak noktada buluşamadı.
Orkan Özkan, fırsat buldukça İstanbul'a gelerek sevgilisiyle vakit geçiriyor, çift zaman zaman farklı ülkelerde buluşarak hem tatil yapıyor hem de hasret gideriyordu.
DOSTÇA AYRILDILAR
Ancak iddiaya göre, ilişkide gelecek planları konusunda yaşanan fikir ayrılığı ayrılığa giden süreci beraberinde getirdi. Orkan Özkan'ın son olarak Arzum Onan'a Los Angeles'a taşınarak birlikte yaşama teklifinde bulunduğu, Onan'ın ise İstanbul'dan ayrılmak istemediği öne sürüldü.
İkilinin, geleceklerini birlikte şekillendirme konusunda ortak bir karar alamamaları üzerine ilişkilerini dostça sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.