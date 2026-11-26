Orkan Özkan ile Arzum Onan. (Foto: Sosyal medya)

SONUNDA PES ETTİLER

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, 2024 yılında başlayan ilişkilerini İstanbul ile Los Angeles arasında sürdüren çift, gelecek planları konusunda ortak noktada buluşamadı.

Orkan Özkan, fırsat buldukça İstanbul'a gelerek sevgilisiyle vakit geçiriyor, çift zaman zaman farklı ülkelerde buluşarak hem tatil yapıyor hem de hasret gideriyordu.