SİNEMAYA SET İŞÇİSİ OLARAK BAŞLADI

1 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, kariyerinin ilk yıllarında yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yaptı. Daha sonra Semih Evin ve Natuk Baytan gibi sinemanın önemli isimleriyle çalışma fırsatı buldu.

Dört filmde oyuncu olarak da kamera karşısına geçen Akakar, 1971 yılından itibaren yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü.