Yeşilçam yönetmeni Alev Nurşat Akakar vefat etti
Yeşilçam’ın sevilen filmlerine imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta sinemacı, Bodrum’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam klasiklerinden Adile Teyze filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Alev Nurşat Akakar, döneminin sevilen oyuncularını aynı projede buluşturmuştu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türk sinemasının emektar yönetmen, senarist ve yapımcısı Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan usta sinemacı, 22 Kasım 2026'da yaşamını yitirdi.
Usta sinemacı için 23 Kasım Pazartesi günü ikindi namazının ardından Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Akakar, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
SİNEMAYA SET İŞÇİSİ OLARAK BAŞLADI
1 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, kariyerinin ilk yıllarında yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yaptı. Daha sonra Semih Evin ve Natuk Baytan gibi sinemanın önemli isimleriyle çalışma fırsatı buldu.
Dört filmde oyuncu olarak da kamera karşısına geçen Akakar, 1971 yılından itibaren yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü.
ADİLE NAŞİT VE ŞENER ŞEN'İ AYNI FİLMDE BULUŞTURDU
Türk sinemasının önemli yapımlarında görev alan Alev Nurşat Akakar, özellikle 1982 yapımı Adile Teyze filmiyle tanındı. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Nükhet Egeli ve Mahmut Hekimoğlu gibi dönemin sevilen oyuncuları bir araya geldi.
Emekliliğinin ardından Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alev Nurşat Akakar, Türk sinema sanatçısı Nükhet Egeli'nin eşi ve bir çocuk babasıydı.