Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Türkan Şoray , bu kez kızı Yağmur Ünal'ın özel hayatıyla gündeme geldi. Şoray'ın 1987 yılında boşandığı eski eşi Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın evleneceği iddia edildi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünal'ın, yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu işletmeci Eren Kesimer ile evlilik kararı aldığı öne sürüldü.

Posta'nın haberine göre, Bebek ve Nişantaşı'nda üç mekânı bulunan Kesimer ile Ünal, geçtiğimiz hafta Etiler-Akatlar bölgesinde evlendikten sonra yaşayacakları evi kiraladı.

Cihan Ünal’ın ilk evliliğinden olan kızı Irmak Ünal.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın 1984 yılında dünyaya gelen kızları Yağmur Ünal, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerini sinema ve televizyon sektöründe yapımcı olarak sürdüren Ünal, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Cihan Ünal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal ise 1977 doğumlu. Yağmur Ünal'ın ablası olan Irmak Ünal, oyunculuk geçmişinin ardından yaşamını çocuklarıyla birlikte Bali'de yoga eğitmeni olarak sürdürüyor.