İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan ve 84 yılın yağış rekorunu kıran sağanak, Danilo Zanna'nın Kağıthane'deki iş yerini de vurdu. Ünlü şef, meydana gelen hasarın tespiti için mahkemeye başvurarak delil tespiti davası açtı.

İstanbul'da geçtiğimiz ay etkili olan sağanak, kentte büyük hasara yol açtı. Şiddetli yağışın ardından sokaklar göle dönerken araçlar sel sularına kapıldı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Afette can kayıpları da yaşandı.

(Foto: Sosyal medya) MAHKEMEYE BAŞVURARAK HASAR TESPİTİ İSTEDİ Sel felaketinden etkilenen isimlerden biri de MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna oldu. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Kağıthane'deki iş yeri sel sularından zarar gören Zanna, yaşadığı mağduriyetin tespit edilmesi için adliyeye başvurdu. Ünlü şef, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde delil tespiti davası açtı.

Zanna, mahkemeye sunduğu dilekçede 14 Ekim'de İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki iş yerinde maddi hasar meydana geldiğini belirtti. 84 yılın yağışı Danilo Zanna'nın dükkanını vurdu. (Foto: Instagram)