Kurtlar Vadisi oyuncusu Çiğdem Batur'dan Sultanahmet Camii'nde skandal sözler
Kurtlar Vadisi dizisindeki Savcı Leyla rolüyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'ne yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tarihi mabet hakkında kullandığı çirkin ifadeler tepki çekti.
İslam dünyasının önemli tarihi mabetlerinden Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından kullandığı saygı sınırlarını zorlayan ifadelerle tepki topladı. Batur'un cami atmosferine ve adabına yakışmayan sözleri, kısa sürede eleştiri konusu oldu.
CAMİ İÇİNDEN SAYGISIZ PAYLAŞIM
Batur, sosyal medya paylaşımında "Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bi çözüm bulun, rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" sözleriyle yetkililere seslendi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Caminin manevi atmosferine ve ibadethane adabına dikkat çeken kullanıcılar, Batur'u eleştiren yorumlarda bulundu.
Bazı kullanıcılar, "Abdestsiz gelmiş ayak kokusundan bahsediyor", "Sen önce camiye girme adabını bir öğren" ve "Camiye gidip ayak kokusunu paylaşmak nedir?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.
SAVCI LEYLA KARAKTERİYLE TANINMIŞTI
Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un paylaşımı, oyuncunun hayranları arasında da eleştirilere konu oldu.