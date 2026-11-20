İslam dünyasının önemli tarihi mabetlerinden Sultanahmet Camii 'ni ziyaret eden oyuncu Çiğdem Batur , sosyal medya hesabından kullandığı saygı sınırlarını zorlayan ifadelerle tepki topladı. Batur'un cami atmosferine ve adabına yakışmayan sözleri, kısa sürede eleştiri konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Caminin manevi atmosferine ve ibadethane adabına dikkat çeken kullanıcılar, Batur'u eleştiren yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar, "Abdestsiz gelmiş ayak kokusundan bahsediyor", "Sen önce camiye girme adabını bir öğren" ve "Camiye gidip ayak kokusunu paylaşmak nedir?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Sultanahmet Camisi, 409 yıldır ibadethane olmasının yanı sıra İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. (Foto: AA)