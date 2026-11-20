Aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlardı! Berke Özer sevgilisiyle el ele görüntülendi
Milli kaleci Berke Özer, sevgilisi Gloria Dinov ile alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. El ele mağazaları gezen çift, uyumlu tarzlarıyla dikkat çekerken hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen milli kaleci Berke Özer, bu kez sevgilisi Gloria Dinov ile yaptığı alışveriş turuyla dikkat çekti. Birlikte alışveriş merkezine giden çift, mağazaları gezerken el ele görüntülendi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Berke Özer ve Gloria Dinov, birlikte geçirdikleri keyifli anlarla dikkat çekti. Uyumlu tarzlarıyla öne çıkan çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.
AVM'de kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Özer, muhabirlerin kameralarına da poz verdi.
GLORIA DINOV'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Berke Özer, yeni yaşını sevgilisi Gloria Dinov ile birlikte kutlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan model, kalecinin doğum gününe özel romantik bir paylaşım yapmıştı.
Dinov, Instagram hesabının hikâye bölümünde Özer ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi eşliğinde, "Doğum günün kutlu olsun ömrüm" notunu düşmüştü.