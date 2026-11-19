Şarkıcı Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savunmasında Peru'daki bir bitkinin başına bela açtığını söyleyen Güney, suç işleme kastı olmadığını belirterek zor durumda olduğunu ifade etti. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada hakim karşısına çıktı. 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Aralık 2025'te yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saçından alınan örnekte kokain maddesine rastlandığı belirtilen Güney, mahkemedeki savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

(Foto: Sabah) "ÖZENDİRME KASTIM YOKTU" İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Yusuf Güney, gurbetçi bir aileden geldiğini ve her zaman Türkiye'ye dönmeyi hayal ettiğini söyledi. 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçme imkânı olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından vazgeçmediğini belirten Güney, ülkesini terk etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, Yurt dışındaki konserlerine de katılamadığını dile getiren şarkıcı, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçebilme imkânıma rağmen Türkiye vatandaşlığını bırakmadım. Türklüğü savunan bir insanım, Türkiye'yi terk etmem söz konusu değildir. Bu ülkeyi bırakıp bir yere gitme ihtimalim zaten yok ama 3-5 zar zor gelen yurt dışı konserlerime de gidemeyecek durumdayım. Gerçekten zor durumdayım, vicdanınıza bırakmak istiyorum."

(Foto: İHA) "PERU'DAKİ BİR BİTKİ BAŞIMA BELA AÇTI" Savunmasını sürdüren Yusuf Güney, şarkı sözlerinde bile kullandığı ifadelere dikkat ettiğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Güney, "Şarkı sözlerine bile dikkat eden biri olarak bu suç benim için çok ağır. Peru'daki bir bitki başıma bela açtı. Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur" ifadelerini kullandı.