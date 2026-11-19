Nagihan Karadere umreye gitti! Kâbe ziyaretinden ilk fotoğraflar
Survivor yarışmasıyla tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Kâbe'yi ziyaret eden Karadere, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Survivor yarışmasındaki hırslı mücadelesiyle tanınan Nagihan Karadere, bu kez umre ziyaretiyle gündeme geldi. İbadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden eski milli atlet, Mekke'de Kâbe'yi ziyaret etti.
KÂBE ZİYARETİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI
Kutsal topraklarda bulunan Nagihan Karadere, Kâbe ziyaretinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Karadere'nin paylaşımları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
Ziyaret sırasında Kâbe çevresinde hayranları tarafından da görüntülenen eski yarışmacının kutsal topraklardaki anları sosyal medyada da dikkat çekti.
ESTETİK OPERASYONLARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Nagihan Karadere, Survivor sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettirmişti. Estetik işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklayan Karadere, son olarak boyun ve alt yüz germe ameliyatı olmuştu.
Operasyonun ardından yeni görünümüyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü isim, "Barbie gibi olacağım" sözleriyle gündeme gelmişti.