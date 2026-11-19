Survivor yarışmasıyla tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Kâbe'yi ziyaret eden Karadere, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor yarışmasındaki hırslı mücadelesiyle tanınan Nagihan Karadere, bu kez umre ziyaretiyle gündeme geldi. İbadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden eski milli atlet, Mekke'de Kâbe'yi ziyaret etti.

KÂBE ZİYARETİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI Kutsal topraklarda bulunan Nagihan Karadere, Kâbe ziyaretinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Karadere'nin paylaşımları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Survivor Nagihan Karadere umreye gitti! (Foto: Instagram) Ziyaret sırasında Kâbe çevresinde hayranları tarafından da görüntülenen eski yarışmacının kutsal topraklardaki anları sosyal medyada da dikkat çekti.