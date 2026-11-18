Yıllar önce Geniş Aile dizisinde Cevahir ve Ulvi karakterlerini canlandıran Ufuk Özkan ile Bülend Çolak'ın birbirlerine sarılması, hayranlarını duygulandırdı.

Özkan'ın Ulvi karakterine gönderme yaparak "Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi" sözlerini söylemesi ise dizinin unutulmaz repliklerini yeniden hatırlattı.

SON HALİNE DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Öte yandan Ufuk Özkan, geçen ay rol aldığı filmin galasına katılmış ve hastalık sonrası çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğuna ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

Mesleğine duyduğu sevgiyi dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum."