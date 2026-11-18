Geniş Aile hayranlarını heyecanlandıran buluşma! Cevahir, Ulvi ve Kütük bir arada
Bir döneme damga vuran Geniş Aile dizisinin unutulmaz ikilisi Cevahir ve Ulvi'ye hayat veren Ufuk Özkan ile Bülend Çolak, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin buluşması, dizinin hayranlarına nostaljik anlar yaşattı.
Geniş Aile dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Ufuk Özkan, aylar önce geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuştu. Zorlu süreci geride bırakan oyuncu, çalışma hayatına da geri döndü.
YILLAR SONRA BULUŞTULAR
Kısa süre önce bir filmde rol alan ve tiyatro oyunuyla da hayranlarının karşısına çıkan Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Paylaşılan görüntülerde prova için sahnede bulunan Ufuk Özkan, arkasından gelen "Cevo, Cevo, ortağım" sesini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. "Bir dakika dur, bu ses…" diyerek kapıya yönelen Özkan, karşısında Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli'yi gördü.
Bülend Çolak'ın "Ortağım, ne yapıyorsun?" sözlerine Tolga Canbeyli'nin "Ağabey, biz özümüzde çok iyi oyuncularız" yanıtını vermesi dikkat çekti.
Yıllar önce Geniş Aile dizisinde Cevahir ve Ulvi karakterlerini canlandıran Ufuk Özkan ile Bülend Çolak'ın birbirlerine sarılması, hayranlarını duygulandırdı.
Özkan'ın Ulvi karakterine gönderme yaparak "Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi" sözlerini söylemesi ise dizinin unutulmaz repliklerini yeniden hatırlattı.
SON HALİNE DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI
Öte yandan Ufuk Özkan, geçen ay rol aldığı filmin galasına katılmış ve hastalık sonrası çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğuna ilişkin soruyu yanıtlamıştı.
Mesleğine duyduğu sevgiyi dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum."