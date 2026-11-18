Oyuncu Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve 4 yaşındaki oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti gerçekleştirdi. Kutsal topraklardan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, "Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sinan Albayrak, geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü ilginç rüyayı anlattığı bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

(Foto: Sosyal medya) Küçük Taymin, rüyasında iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında yedi kez döndükten sonra camide namaz kıldığını anlatmıştı. Taymin, eve döndüğünde ise arıların kendisine Kur'an-ı Kerim'i açtığını ve kitaptaki yazıları okuyabildiğini söylemişti.

(Foto: Sosyal medya) AİLESİYLE KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİ Oğlunun anlattığı rüyanın ardından Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Ailece gerçekleştirdikleri ziyaretten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yaşadığı manevi mutluluğu takipçileriyle paylaştı.