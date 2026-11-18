Oyuncu Sinan Albayrak ailesiyle umreye gitti! Oğlunun rüyası dikkat çekmişti
Oyuncu Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve 4 yaşındaki oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti gerçekleştirdi. Kutsal topraklardan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, "Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Sinan Albayrak, geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü ilginç rüyayı anlattığı bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.
Küçük Taymin, rüyasında iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında yedi kez döndükten sonra camide namaz kıldığını anlatmıştı. Taymin, eve döndüğünde ise arıların kendisine Kur'an-ı Kerim'i açtığını ve kitaptaki yazıları okuyabildiğini söylemişti.
AİLESİYLE KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİ
Oğlunun anlattığı rüyanın ardından Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Ailece gerçekleştirdikleri ziyaretten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yaşadığı manevi mutluluğu takipçileriyle paylaştı.
"SEN DAVET ETTİN BİZ GELDİK"
Sinan Albayrak, kutsal topraklardan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız... Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekân yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım."