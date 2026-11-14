Zeynep Casalini 10 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendi! Bodrum'daki nikâhtan kareler
2010 yılında evlenen ve 2016'da boşanan Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 10 yıl sonra yeniden nikâh masasına oturdu. Ünlü şarkıcı, eşi ve kızları Dafne ile çekilen fotoğraflarını "Anlatılmaz yaşanır" notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, 2010 yılında işletmeci Tahsin Berk ile Bodrum'da evlenmişti.
10 YIL SONRA YENİDEN MASASINA OTURDULAR
Evliliğinin ardından eşine duyduğu hayranlığı dile getiren Casalini, "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" demişti.
Çiftin 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında yollarını ayırarak boşandı.
"ANLATILMAZ, YAŞANIR"
Aradan geçen yılların ardından ikiliden sürpriz bir haber geldi. Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in yeniden evlendiği ortaya çıktı.
Nikâh töreninden fotoğraflarını ve kızları Dafne ile birlikte verdikleri pozu takipçileriyle paylaşan Zeynep Casalini, paylaşımına "Anlatılmaz yaşanır" notunu düştü.