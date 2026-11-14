Zeynep Casali'ni eski eşi Tahsin Berk ile yeniden nikah masasına oturdu.(Foto: Sosyal medya)

10 YIL SONRA YENİDEN MASASINA OTURDULAR

Evliliğinin ardından eşine duyduğu hayranlığı dile getiren Casalini, "Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi" demişti.

Çiftin 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, 2016 yılında yollarını ayırarak boşandı.