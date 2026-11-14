Gamze Özçelik Gazze'de selden etkilenen aileler için harekete geçti
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek veren Gamze Özçelik, Gazze'de yaşanan sel felaketinin ardından yeni bir yardım çalışması başlattı. Şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce ailenin barınma koşulları ağırlaşırken Özçelik, özellikle çocuklar ve yaşlılar için acil destek çağrısında bulundu.
İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ağır bir insani krizle mücadele eden Gazze'de bu kez şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce aile, sel felaketinin ardından daha da zor koşullarla karşı karşıya kaldı.
SEL FELAKETİ SONRASI YARDIM ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Yağışlar nedeniyle 70 binden fazla çadırın sular altında kaldığı belirtilirken aileler, barınma sorununun yanı sıra dondurucu soğuklarla da mücadele ediyor.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, yaşanan felaketin ardından Umuda Koşanlar Derneği bölgedeki yardım çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle ıslak zeminlerde uyumak zorunda kalan çocukların ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için sahadaki destek faaliyetleri sürdürülüyor.
AİLELERE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ ULAŞTIRILIYOR
Umuda Koşanlar Derneği, selden etkilenen ailelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli yardım malzemelerini bölgeye ulaştırıyor.
Yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan malzemeler arasında şunlar bulunuyor:
- Çadır ve branda
- Battaniye
- Sünger yatak ve yastık
- Çocuklar ve yetişkinler için kışlık kıyafetler
GAMZE ÖZÇELİK: HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKİYOR
Gazze'deki insani krize dikkat çeken Gamze Özçelik, daha fazla aileye ulaşabilmek için yardım çağrısını yineledi. Bölgedeki insanların zorlu yaşam koşullarına vurgu yapan Özçelik, desteklerin gecikmeden ulaştırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de zaman kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Desteğinizle daha fazla insana ulaşalım, soğukta ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yanında olalım."
Özçelik'in çağrısıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.