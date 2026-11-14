İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ağır bir insani krizle mücadele eden Gazze'de bu kez şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce aile, sel felaketinin ardından daha da zor koşullarla karşı karşıya kaldı.