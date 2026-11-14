Bir dönem sahnelerde fırtınalar estirdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oryantal Asena , özel hayatına ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi. Boşanmasının ardından yeniden evlenmeyeceği düşünülen Asena, sessiz sedasız nikâh masasına oturdu.

Yaklaşık sekiz aydır iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşayan ünlü isim, sevgilisiyle evlendiklerini açıkladı. Bir magazin programında konuşan Asena, eşi Kani Kudu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"KADINDAN ANLIYOR"

Eşinin tarzına ve kişiliğine hayran olduğunu dile getiren ünlü oryantal, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Benim kocam kadından anlıyor. Çok zevkli, çok dürüst."

Asena'nın sürpriz evlilik açıklaması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İLK EŞİ KİM?

Öte yandan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Çift, 2025 yılında yollarını ayırarak boşanmıştı.