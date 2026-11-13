İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden yapılan çok sayıda şikâyet ve ihbar üzerine Lvbel C5 ve Asya Alizade'nin seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkı ve klibi hakkında soruşturma başlattı. İncelemelerde, klipte şiddet içerikli görüntülerin yer aldığı, şarkı sözlerinde ise suç teşkil eden eylemlere özendirici ifadelerin bulunduğu değerlendirildi.

İddianamede, klipte dört erkeğin yerde yatan bir kişiyi darbettiği görüntülere yer verildi. Şarkıda geçen "Değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" sözlerinin de şiddet eylemlerine yönelik tahrik niteliği taşıdığı belirtildi.

(Foto: Sosyal medya)