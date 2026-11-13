Lvbel C5 ve Alizade'ye hapis şoku! O şarkı için iddianame hazırlandı
Lvbel C5 ve Asya Alizade'nin "Kahpe" adlı şarkısı ve klibi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şiddete özendirme suçlamasıyla iki şarkıcı ve besteci Can Akdoğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden yapılan çok sayıda şikâyet ve ihbar üzerine Lvbel C5 ve Asya Alizade'nin seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkı ve klibi hakkında soruşturma başlattı. İncelemelerde, klipte şiddet içerikli görüntülerin yer aldığı, şarkı sözlerinde ise suç teşkil eden eylemlere özendirici ifadelerin bulunduğu değerlendirildi.
İddianamede, klipte dört erkeğin yerde yatan bir kişiyi darbettiği görüntülere yer verildi. Şarkıda geçen "Değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" sözlerinin de şiddet eylemlerine yönelik tahrik niteliği taşıdığı belirtildi.
LVBEL C5'İN SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Lvbel C5, şarkı sözlerini yazarken özel bir kastının bulunmadığını, ifadelerin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu savundu. Ünlü rapçi, klibin yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini de belirtti.
Şarkının bestecisi Can Akdoğan da sözlerdeki anlamları bilmediğini ve klipteki şiddet içerikli görüntülerle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Asya Alizade'nin ise yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olması nedeniyle ifadesi alınamadı. Alizade, avukatı aracılığıyla yazılı savunmasını sundu.
KİTAP OKUMA ŞARTI GETİRİLMİŞTİ
Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Lvbel C5, talebin reddedilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Rapçi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğünün yanı sıra Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı da getirilmişti.
Savcılık, şarkının özellikle okul çağındaki gençler tarafından kolaylıkla erişilebilir olmasına dikkat çekerek içeriklerin şiddet içeren eylemlere özendirici nitelikte olduğunu değerlendirdi. İddianamede, üç şüphelinin iştirak iradesiyle hareket ederek suç işlemeye alenen tahrik ettikleri öne sürüldü.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede Lvbel C5, Asya Alizade ve Can Akdoğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi hâlinde üç ismin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.