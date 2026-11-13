Murat Yıldırım'dan hayat kurtaran hareket: Sete giderken faciayı önledi
Oyuncu Murat Yıldırım, hızla gelen otobüsün önünde tehlikede kalan kadını son anda kurtardı. Ünlü oyuncunun refleksi ve duyarlı davranışı sosyal medyada takdir topladı.
Güller ve Günahlar dizisinde Serhat Tecer karakterine hayat veren Murat Yıldırım, dizi setine giderken trafikte yaşanan olayla gündeme geldi.
ÜNLÜ OYUNCU FACİAYI ÖNLEDİ
Elinde kahvesi bulunan ünlü oyuncu, karşı caddeden gelen kadının hızla yaklaşan otobüsün önünde tehlikede olduğunu fark etti. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçen Yıldırım, kadını kolundan tutarak son anda güvenli alana çekti.
TANIMADIĞI KADINI SON ANDA KURTARDI
2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde, Murat Yıldırım'ın hızlı müdahalesi ve soğukkanlı tavrı dikkat çekti. Çevredeki kişilerin de olaya müdahil olduğu anlar kameraya yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
Yıldırım'ın bu davranışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun duyarlı davranışı, hayranları tarafından takdir topladı.