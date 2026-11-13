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Görkem Yeltan ve Evren Ergeç kuzenlerini evlat edinmek için harekete geçti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Görkem Yeltan ve Evren Ergeç kuzenlerini evlat edinmek için harekete geçti

Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, yıllardır ebeveynleri gibi ilgilendikleri Derin ve Alin’i resmen evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Çiftin aile bağını hukuki olarak da resmileştirmek istemesi dikkat çekti.

Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, amcası Şuayip Yeltan'ın kızları Derin ve Alin'i resmen evlat edinmek için büyük bir adım attı.

Görkem Yeltan ve eşi amcasının kızlarını evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. (Foto: A Haber arşiv)Görkem Yeltan ve eşi amcasının kızlarını evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. (Foto: A Haber arşiv)

YILLARDIR EBEVEYNLİK YAPIYORLAR

Yıllardır iki kardeşin bakımını üstlenen ve tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen çift, aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu belirterek evlat edinme talebinde bulundu.

Görkem Yeltan ve Evren Ergeç kuzenlerini evlat edinmek için harekete geçti - 1

TELİF HAKLARI İÇİN TALEP

Milliyet'in haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin vefat etmeleri durumunda telif haklarının yönetiminde Derin ve Alin'in birinci derece yakın sıfatıyla hak sahibi olmalarının amaçlandığı ifade edildi.

DERİN VE ALİN'DEN DESTEK

Derin ve Alin de çift tarafından ebeveynleri gibi sevildiklerini ve aralarında güçlü bir aile bağı bulunduğunu belirterek evlat edinme talebini destekledi. Mahkemenin, başvuruyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

#Görkem Yeltan
esmanur arslan
Editör
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