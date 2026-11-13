Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, yıllardır ebeveynleri gibi ilgilendikleri Derin ve Alin’i resmen evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Çiftin aile bağını hukuki olarak da resmileştirmek istemesi dikkat çekti.

Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, amcası Şuayip Yeltan'ın kızları Derin ve Alin'i resmen evlat edinmek için büyük bir adım attı.

Görkem Yeltan ve eşi amcasının kızlarını evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. (Foto: A Haber arşiv) YILLARDIR EBEVEYNLİK YAPIYORLAR Yıllardır iki kardeşin bakımını üstlenen ve tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen çift, aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu belirterek evlat edinme talebinde bulundu.