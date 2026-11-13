Görkem Yeltan ve Evren Ergeç kuzenlerini evlat edinmek için harekete geçti
Görkem Yeltan ve eşi Evren Ergeç, yıllardır ebeveynleri gibi ilgilendikleri Derin ve Alin’i resmen evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Çiftin aile bağını hukuki olarak da resmileştirmek istemesi dikkat çekti.
Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan ile eşi Evren Ergeç, amcası Şuayip Yeltan'ın kızları Derin ve Alin'i resmen evlat edinmek için büyük bir adım attı.
YILLARDIR EBEVEYNLİK YAPIYORLAR
Yıllardır iki kardeşin bakımını üstlenen ve tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen çift, aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi bulunduğunu belirterek evlat edinme talebinde bulundu.
TELİF HAKLARI İÇİN TALEP
Milliyet'in haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin vefat etmeleri durumunda telif haklarının yönetiminde Derin ve Alin'in birinci derece yakın sıfatıyla hak sahibi olmalarının amaçlandığı ifade edildi.
DERİN VE ALİN'DEN DESTEK
Derin ve Alin de çift tarafından ebeveynleri gibi sevildiklerini ve aralarında güçlü bir aile bağı bulunduğunu belirterek evlat edinme talebini destekledi. Mahkemenin, başvuruyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.