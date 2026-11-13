Antalya’da düzenlenen COP31’e katılan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Antalya COP31 alanındaki Green Zone'da bulunan Togg Pavyonu'nu ziyaret eden İmirzalıoğlu ve Kobal, daha sonra iklim kriziyle mücadelede sanatın gücünü ortaya koyan COPArt sergisini gezerek eserleri inceledi. KENAN İMİRZALIOĞLU: ALINAN KARARLAR SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMELİ İmirzalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının çok daha önemli olduğunu belirtti. İklim kriziyle mücadele kapsamında bugüne kadar birçok önlem ve planlamanın gündeme geldiğini anlatan İmirzalıoğlu, "Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor." diye konuştu. Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan COP31'de iklim eylemi çağrısı. (Foto: AA)

Dünyayı en fazla gelişmiş ülkelerin kirlettiğini dile getiren İmirzalıoğlu, gelecek nesiller ve çocuklar için alınan kararların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine de işaret eden İmirzalıoğlu, yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin Antalya'da bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak kararlar almasının son derece değerli olduğunu ifade etti. Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırmaya çalıştığını belirten İmirzalıoğlu, doğaya saygının ve çevreyi koruma alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesinin önemine dikkati çekti. SİNEM KOBAL: GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ Oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi önemli bir mesele etrafında buluşturmasından gurur duyduğunu söyledi. COP31'in gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobal, "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara, gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle, hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı. Kobal, doğayı korumanın bireysel tercihlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Temiz bir dünya için doğayı korumak, doğayı sevmek bireysel bir tercih olmasın, bir zorunluluk olsun. Çünkü çocuklar doğayı severek, onu korumayı ve ona saygı duymayı öğrenerek büyüdüğünde her şeyin değişeceğini düşünüyorum. Asıl görev burada devletlere ve büyük şirketlere düşüyor. Onların vereceği kararlar, yapacağı uygulamalar tüm dünya ve geleceğimiz için çok önemli. Bu, artık erteleyemeyeceğimiz bir mesele."