2022 yılında Lara Paşalı ile dünyaevine giren oyuncu Selahattin Paşalı, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Daha önce de evliliklerinde kriz yaşandığı öne sürülen çiftin ayrılacağına ilişkin haberlerin ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yazılı bir açıklama geldi.

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları ve boşanma kararı aldıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen çift hakkında ortaya atılan söylentiler, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

"ASILSIZ İDDİALAR ÖZEL HAYATI HEDEF ALIYOR"

Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür. Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez.

Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

Selahattin Paşalı da menajerlik şirketinin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak hakkında çıkan boşanma iddialarını yalanladı.

Selahattin Paşalı'dan ayrılık iddialarına yanıt. (Foto: Instagram)