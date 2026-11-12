Aylar önce trafikte yaşadığı bir olayı anlatan Alkan, kendisine çarpan sürücünün hakaret ederek olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Alkan, olayın ardından başlattığı hukuki sürecin takipsizlik kararıyla sonuçlandığını da açıkladı.

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ile 2023 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Suzan'ı kucağına alan Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"Bundan 4-5 ay önce birisi duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı. Sonra ben tabii karakola gittim, hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti. Büyük bir şey de yok, dert değil."

"ŞANSA YAŞIYORUZ RESMEN"

Hukuki sürecin takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirten Alkan, sürücünün yaşıyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından trafikteki güvenliğe ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcılıktan takipsizlik kararı geldi. Tabii ne ses ne de görüntü kaydı var... Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah, yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hâlâ trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."