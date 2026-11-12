90'lı yıllara "Gülümse Anne", "Sana Ölürüm" ve "Azıcık Ucundan" gibi sevilen şarkılarıyla damga vuran Murat Başaran, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

2023 yılında iş insanı Ayten Öztürk ile nikâh masasına oturan ünlü şarkıcı, eşiyle tanıştığı 12 Kasım 2022 tarihini unutmadı. Başaran, tanışma yıl dönümlerinde sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla eşine olan sevgisini dile getirdi.

"İYİ Kİ O GÜN KARŞIMA ÇIKMIŞSIN"

Ünlü şarkıcı, eşine şu sözlerle seslendi:

"Ayten'im, güzel eşim...

12 Kasım 2022, seni ilk tanıdığım gün… Belki o gün hayatımın en güzel hikâyesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikâyeye her gün 'iyi ki' diyebiliyorum.

İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. Seninle geçen her gün, birlikte biriktirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. İyi ki kalbime dokunmuşsun, iyi ki hayatımın en güzel yerine tahtını koymuşsun.

Seni çok seviyorum bir tanem. Dün de bugün de yarın da… İyi ki benimlesin…"

(Foto: Instagram)