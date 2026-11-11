Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, doğum gününde ailesi tarafından yapılan duygusal paylaşımlarla anıldı. Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini dile getirdi.

3 Temmuz 2000 tarihinde, "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, aradan geçen yıllara rağmen sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor. Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo Sunal, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu.

(Foto: Sosyal medya) "İYİ Kİ DOĞDUN GÜZEL BABAM" Ali Sunal, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun canım babam, güzel babam, melek babam."

"İYİ Kİ DOĞMUŞ, İYİ Kİ" Ezo Sunal da babasının rol aldığı "Hababam Sınıfı" filminden bir kareyi paylaşarak duygularını dile getirdi. Sunal, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş iyi ki. Bugün onu anarken fotoğraftaki sahnede ne diyordu hatırlayanlar yazsın hadi. Herkesin neredeyse her repliğini ezbere bildiğini biliyorum, o yüzden böyle beraber anmak istedim."