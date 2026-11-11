COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı"
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Barış Arduç, Meryem Uzerli ve Tuba Büyüküstün'ün de aralarında bulunduğu isimler, iklim kriziyle mücadelede verilen sözlerin somut adımlara dönüşmesi çağrısı yaptı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'deki (Blue Zone) Türkiye Pavyonu'nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
SÖZLERİN DEĞİL EYLEMLERİN KONUŞULACAĞI ZİRVE OLACAK
Oyuncu Barış Arduç, COP31'in iklim krizinin kırmızı alarm verdiği bir dönemde, Paris İklim Zirvesi'nin ardından artık sözlerin değil, eylemlerin konuşulacağı önemli bir zirve olduğunu belirtti.
Türkiye'nin ve Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak anılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Arduç, "Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.
COP31 sürecine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine düşündüğünü anlatan Arduç, hazırladığı sıfır atık belgeseliyle atık sorununun boyutlarıyla yüzleştiğini belirtti. Arduç, dünyayı daha yaşanabilir hâle getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.
Oyuncu Bülent İnal da COP31'in büyük önem taşıdığını, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için Antalya'da bir araya geldiğini ifade etti.
Asıl önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan İnal, "Bu organizasyon da bunları kontrol etmek için uygun bir ortam. Biz de bir farkındalık yaratmak, bir cümle söylemek için buraya geldik." diye konuştu.
Demet Şener de iklim krizinin artık geleceğin değil, günlük yaşamın sorunu hâline geldiğini, bu nedenle bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
Zirveden önemli kararlar çıkacağına inandığını dile getiren Şener, Türkiye'nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.