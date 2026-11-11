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COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Barış Arduç, Meryem Uzerli ve Tuba Büyüküstün'ün de aralarında bulunduğu isimler, iklim kriziyle mücadelede verilen sözlerin somut adımlara dönüşmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'deki (Blue Zone) Türkiye Pavyonu'nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SÖZLERİN DEĞİL EYLEMLERİN KONUŞULACAĞI ZİRVE OLACAK

Oyuncu Barış Arduç, COP31'in iklim krizinin kırmızı alarm verdiği bir dönemde, Paris İklim Zirvesi'nin ardından artık sözlerin değil, eylemlerin konuşulacağı önemli bir zirve olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ve Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak anılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Arduç, "Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

COP31 sürecine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine düşündüğünü anlatan Arduç, hazırladığı sıfır atık belgeseliyle atık sorununun boyutlarıyla yüzleştiğini belirtti. Arduç, dünyayı daha yaşanabilir hâle getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı" - 1

Oyuncu Bülent İnal da COP31'in büyük önem taşıdığını, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için Antalya'da bir araya geldiğini ifade etti.

Asıl önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan İnal, "Bu organizasyon da bunları kontrol etmek için uygun bir ortam. Biz de bir farkındalık yaratmak, bir cümle söylemek için buraya geldik." diye konuştu.

Demet Şener de iklim krizinin artık geleceğin değil, günlük yaşamın sorunu hâline geldiğini, bu nedenle bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Zirveden önemli kararlar çıkacağına inandığını dile getiren Şener, Türkiye'nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.

Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin, Meryem Uzerli ve model Demet Şener COP31'e katıldı. (Foto: AA)Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin, Meryem Uzerli ve model Demet Şener COP31'e katıldı. (Foto: AA)

"EN SUÇSUZ OLAN ÇOCUKLAR"

Oyuncu Meryem Uzerli ise Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

COP organizasyonları arasında en fazla devlet liderinin bu zirvede yer aldığını anlatan Uzerli, "Bu çok gurur verici. Bunun bir parçası olmak bizim için gurur. İklim değişimi çok önemli bir konu. Hem bir anne olarak hem de geleceğimiz için artık çok acil şekilde bir şeyler yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün de iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetine dikkati çekerek çocukların geleceği için artık kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde yangın ve sel başta olmak üzere çeşitli afetlerin yaşandığını hatırlatan Büyüküstün, "Bu konuda en suçsuz olan çocuklar. Bir an önce bu sorumluluğu alıp harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı" - 2

Milli sporcu Şahika Ercümen de yaşamının büyük bölümünü denizlerde geçiren bir sporcu olarak her gün çok sayıda atıkla karşılaştığını dile getirdi.

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu belirten Ercümen, çok sayıda ülkenin Antalya'da bir araya gelmesinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ercümen, en büyük umudunun gezegenin nefes alabilmesi için yürütülen müzakerelerin somut eylemlere dönüşmesi olduğunu ifade etti.

Oyuncu Ceyda Ateş de iklim değişikliğiyle mücadelede konuşmaktan çok harekete geçmek gerektiğini, öncelikle ormanların, denizlerin ve su kaynaklarının korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

İnsanların doğadan bağımsız yaşayamayacağının altını çizen Ateş, sanatçıların da çevre bilincinin artırılması konusunda topluma örnek olması gerektiğini belirtti.

Oyuncu Serkan Altunorak da COP31'e davet edilmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek iklim değişikliğinin herkesi ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu söyledi. Gezegenin bir emanet değil, miras olduğunu belirten Altunorak, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncu Ava Yaman ise bu kadar büyük bir kalabalığın doğayı korumak amacıyla bir araya gelmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

COP31'de ünlülerden dünyaya ortak çağrı: "Artık eylem zamanı" - 3

#COP31 İklim Zirvesi #Barış Arduç #Antalya
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