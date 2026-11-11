Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge'deki (Blue Zone) Türkiye Pavyonu'nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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SÖZLERİN DEĞİL EYLEMLERİN KONUŞULACAĞI ZİRVE OLACAK

Oyuncu Barış Arduç, COP31'in iklim krizinin kırmızı alarm verdiği bir dönemde, Paris İklim Zirvesi'nin ardından artık sözlerin değil, eylemlerin konuşulacağı önemli bir zirve olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ve Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak anılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Arduç, "Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

COP31 sürecine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine düşündüğünü anlatan Arduç, hazırladığı sıfır atık belgeseliyle atık sorununun boyutlarıyla yüzleştiğini belirtti. Arduç, dünyayı daha yaşanabilir hâle getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.