Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Cengiz Tekin'in vefat haberini kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

(Foto: Sosyal medya)

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Tekin'in kızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız."

(Foto: Sosyal medya)