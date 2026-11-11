İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Cengiz Tekin hayatını kaybetti
Arabesk müziğe damga vuran eserleriyle tanınan usta sanatçı Cengiz Tekin’den acı haber geldi. “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Cengiz Tekin'in vefat haberini kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
ACI HABERİ KIZI DUYURDU
Babasını kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Tekin'in kızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız."
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Cengiz Tekin, sanat hayatının yanı sıra İbrahim Tatlıses ile yakın dostluğuyla da tanınıyordu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Cengiz Tekin'in cenazesi, 11 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verilecek.