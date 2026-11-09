Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un acı günü! Babası hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gürkan Uygun'un Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan babası Bahattin Uygun (87), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahattin Uygun, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bahattin Uygun için Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Gürkan Uygun ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bahattin Uygun, kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Gürcü asıllı olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Babası berberlik yapmak üzere İzmit'e yerleşen Uygun, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı. Oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda 1990 yılında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Uygun, Dormen Tiyatrosu'nda da eğitim aldı. Tiyatro sahnesinde edindiği deneyimlerin ardından 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.