GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Gürcü asıllı olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Babası berberlik yapmak üzere İzmit'e yerleşen Uygun, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı. Oyunculuğa olan ilgisi doğrultusunda 1990 yılında amatör tiyatro çalışmalarına başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Uygun, Dormen Tiyatrosu'nda da eğitim aldı. Tiyatro sahnesinde edindiği deneyimlerin ardından 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.