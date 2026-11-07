Dizi tarihine damga vuran yapımların senaristi Güliz Kucur yaşamını yitirdi

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok unutulmaz yapımın senaryosuna imza atan usta senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kucur, özellikle Yabancı Damat ve Aliye gibi sevilen dizilerin senaryolarıyla tanınıyordu.