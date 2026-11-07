Dizi tarihine damga vuran yapımların senaristi Güliz Kucur yaşamını yitirdi
Türk televizyon tarihine damga vuran birçok unutulmaz yapımın senaryosuna imza atan usta senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kucur, özellikle Yabancı Damat ve Aliye gibi sevilen dizilerin senaryolarıyla tanınıyordu.
Usta senarist Güliz Kucur'dan acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti.
DİZİ DÜNYASININ ACI KAYBI
FilmSan Vakfı da Güliz Kucur'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Vakıf, mesajında usta senariste Allah'tan rahmet dilerken ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
BİRÇOK UNUTULMAZ DİZİLERİN SENARYOSUNU KALEME ALDI
Güliz Kucur'un senaryosuna imza attığı yapımlar arasında Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar da yer alıyordu. Türk televizyon dünyasında iz bırakan projelerde görev alan Kucur, usta senarist kimliğiyle tanınıyordu.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
61 yaşında hayatını kaybeden Güliz Kucur'un cenazesi, 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Usta senarist, Bahçeköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.