Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suar'ın entübe edildiği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat arkadaşı için sevenlerinden dua istemişti.

ACI HABER GELDİ

Ancak Gökhan Suar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yeşim Gül, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gökhan Suar'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Foto: Sosyal medya)