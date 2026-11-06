'Sevdan Bir Ateş'in Vuslat'ı Yeşim Gül'ün acı kaybı
"Sevdan Bir Ateş" dizisinde Vuslat karakterine hayat veren Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.
Usta oyuncu Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.
DUA İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suar'ın entübe edildiği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat arkadaşı için sevenlerinden dua istemişti.
ACI HABER GELDİ
Ancak Gökhan Suar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yeşim Gül, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Gökhan Suar'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yeşim Gül kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, sanat hayatı boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.
Oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Yeşim Gül, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürmektedir. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında olan sanatçı, farklı alanlardaki çalışmalarıyla sanat kariyerine devam etmektedir.